Alkolenker (34) fuhr nach Crash auf Felge weiter

Trotz Reifenschaden weitergefahren

Er überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte die dortigen Leiteinrichtungen. Dabei wurde sein Autoreifen zerstört, was den 34-Jährigen aber auch nicht aufhielt. Auf der Felge fuhr er weiter, kam immer wieder auf die Gegenfahrbahn, touchierte die Leitplanke und beschädigte einen weiteren Pkw.