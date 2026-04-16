Alkolenker (34) fuhr nach Crash auf Felge weiter

Reifenschaden, Unfall und beschädigte Leiteinrichtungen konnten einen 34-jährigen Schluckspecht nicht aufhalten. Der Ungar setzte seine Alkofahrt unbeirrt fort, bis ihn die Polizei aus dem Verkehr zog.
Fast nicht zu stoppen war ein 34-jähriger Alkolenker am Mittwochabend in Mauthausen. Zuerst verursachte der Ungar aus dem Bezirk Linz-Land auf einem Parkplatz einen Auffahrunfall. Doch anstatt sich mit dem gegnerischen Lenker auszutauschen, setzte er seine Fahrt unbeirrt und unsicher fort.
Trotz Reifenschaden weitergefahren
Er überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte die dortigen Leiteinrichtungen. Dabei wurde sein Autoreifen zerstört, was den 34-Jährigen aber auch nicht aufhielt. Auf der Felge fuhr er weiter, kam immer wieder auf die Gegenfahrbahn, touchierte die Leitplanke und beschädigte einen weiteren Pkw.
Stark alkoholisiert
Am Brückenkopf der Donaubrücke Mauthausen war die irre Fahrt schließlich zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehrere telefonische Anzeigen eingegangen, die Polizei erwartete den Ungar schon. Er wurde zum Alkotest gebeten, der mit 2,3 Promille positiv ausfiel – mehrfach angezeigt.
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