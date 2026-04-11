Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Echte Filmstars sehen

Wir schicken euch zur Austria Comic Con nach Wels

Gewinnspiele
11.04.2026 05:01
Rein ins Lieblingskostüm und auf zur Comic Con.
Rein ins Lieblingskostüm und auf zur Comic Con.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Beverly Hills, Supernatural, Star Trek – für eingefleischte Serienjunkies sind dies alles bekannte Titel. Unglaublich, dass man weltweit bekannte Stars nun live in Wels (OÖ) treffen kann: bei der Austria Comic Con am 2. und 3. Mai. Die „Krone“ verlost Tickets für die Messe. Gleich hier mitspielen.

Am 2. und 3. Mai trifft sich die gesamte Szene auf der Austria Comic Con in der Messe Wels. Film- und Serienstars, nationale und internationale Zeichner, bunte und originalgetreue Cosplayer und bekannte Synchronsprecher warten auf die Besucher.

Actionhelden wohin das Auge reicht.
Actionhelden wohin das Auge reicht.(Bild: Markus Wenzel)

Star-Aufgebot füllt die Welser Messehallen 
Nicht nur die bunten Fan-Gruppen als leidenschaftliche Anhänger unterschiedlichster Popkultur-Universen sind dort begehrte Fotomotive – vor allem in der Star-Zone stehen Selfies und Autogramme hoch im Kurs. Heuer haben sich dafür angekündigt: Brian Austin Green und Tori Spelling (Beverly Hills, 90210), Mark Pellegrino und Jake Abel (Supernatural), Tia Carrere (Relic Hunter) und Robert Picardo (Star Trek Voyager). Alle Stars sind an beiden Tagen vor Ort.

Die Auswahl an Comics ist riesig.
Die Auswahl an Comics ist riesig.(Bild: Markus Wenzel)

Eintritt zur Austria Comic Con gewinnen 
Und jetzt aufgepasst: Wir verlosen 3x2 Wochenend-Tickets, die den Eintritt für 2. und 3. Mai beinhalten und 10x2 Sonntags-Tickets. Einfach Favoriten-Gewinn wählen, Daten angeben und schon nimmt man teil. Alle Infos zur Messe hier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
11.04.2026 05:01
Loading

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
80.561 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
76.013 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
74.027 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sichergestelltes Betrügergeld nach einer Razzia im März 2026.
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1307 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1119 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
1049 mal kommentiert
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf