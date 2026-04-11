Wir schicken euch zur Austria Comic Con nach Wels

Star-Aufgebot füllt die Welser Messehallen

Nicht nur die bunten Fan-Gruppen als leidenschaftliche Anhänger unterschiedlichster Popkultur-Universen sind dort begehrte Fotomotive – vor allem in der Star-Zone stehen Selfies und Autogramme hoch im Kurs. Heuer haben sich dafür angekündigt: Brian Austin Green und Tori Spelling (Beverly Hills, 90210), Mark Pellegrino und Jake Abel (Supernatural), Tia Carrere (Relic Hunter) und Robert Picardo (Star Trek Voyager). Alle Stars sind an beiden Tagen vor Ort.