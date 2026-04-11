Wir schicken euch zur Austria Comic Con nach Wels

Beverly Hills, Supernatural, Star Trek – für eingefleischte Serienjunkies sind dies alles bekannte Titel. Unglaublich, dass man weltweit bekannte Stars nun live in Wels (OÖ) treffen kann: bei der Austria Comic Con am 2. und 3. Mai. Die „Krone“ verlost Tickets für die Messe. Gleich hier mitspielen.
Am 2. und 3. Mai trifft sich die gesamte Szene auf der Austria Comic Con in der Messe Wels. Film- und Serienstars, nationale und internationale Zeichner, bunte und originalgetreue Cosplayer und bekannte Synchronsprecher warten auf die Besucher.
Star-Aufgebot füllt die Welser Messehallen
Nicht nur die bunten Fan-Gruppen als leidenschaftliche Anhänger unterschiedlichster Popkultur-Universen sind dort begehrte Fotomotive – vor allem in der Star-Zone stehen Selfies und Autogramme hoch im Kurs. Heuer haben sich dafür angekündigt: Brian Austin Green und Tori Spelling (Beverly Hills, 90210), Mark Pellegrino und Jake Abel (Supernatural), Tia Carrere (Relic Hunter) und Robert Picardo (Star Trek Voyager). Alle Stars sind an beiden Tagen vor Ort.
Eintritt zur Austria Comic Con gewinnen
Und jetzt aufgepasst: Wir verlosen 3x2 Wochenend-Tickets, die den Eintritt für 2. und 3. Mai beinhalten und 10x2 Sonntags-Tickets. Einfach Favoriten-Gewinn wählen, Daten angeben und schon nimmt man teil. Alle Infos zur Messe hier.