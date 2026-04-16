Sparkasse im neuen Jahr vorsichtig optimistisch

Die Sparkasse Oberösterreich präsentierte am Donnerstag ihre Bilanz des Jahres 2025: Trotz des anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds seien deutliche Zuwächse gelungen. In Zukunft will die Bank noch mehr Augenmerk auf Kundennähe und Betreuung legen: Heuer werden sieben Bankfilialen teils neu eröffnet.
Ein kräftiger Anstieg bei Investitionskrediten, ein starkes Wachstum im privaten Wohnbau und ein verändertes Anlageverhalten der Kunden: Das seien die drei größten Treiber der positiven Entwicklung, die die Sparkasse OÖ im Jahr 2025 verzeichnete. Besonders stolz ist die Geschäftsführung auf ihre umfassende Kundenbetreuung: „Das Geschäftsjahr 2025 zeigt, dass unsere konsequente Ausrichtung auf eine persönliche und ganzheitliche Kundenbetreuung Früchte trägt – zum Vorteil unserer Kunden“, betont Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin der Sparkasse Oberösterreich.
Kredite deutlich angestiegen
In Zahlen: Konkret war die Bilanzsumme um 1,9 Prozent auf 15, 8 Mrd. Euro gestiegen. Die Kundeneinlagen waren um 0,9 Prozent auf 11,9 Mrd. Euro angewachsen. Ein deutlich stärkerer Anstieg wurde bei Kundenkrediten (+7,7 Prozent), Investitionskrediten (+8 Prozent) und beim Neugeschäft im privaten Wohnbau (+85,4 Prozent) verzeichnet.
Deutlich mehr Wertpapiere
Auch das Ergebnis vor Steuern stieg um drei Prozent auf 117,7 Mio. Euro. Auch Zinsergebnis und Provisionsergebnis waren gestiegen, was die Banker auf einen deutlichen Zuwachs (+17 Prozent) beim Wertpapiervolumen der Privatkunden festmacht, der wiederum durch zahlreiche Beratungsgespräche als auch eine gestiegene Nachfrage bedingt war.
Promenade neu eröffnet
Obwohl im Jahr 2024 die Zahl der Filialen von 131 auf 115 – davon 21 Selbstbedienungsstandorte – geschrumpft war, wurden 2025 vier Standorte neu eröffnet. Im aktuellen Jahr sollen weitere sieben dazu kommen. Eine davon ist die Hauptniederlassung an der Linzer Promenade, die im Juni nach Generalsanierung und großem Umbau neu eröffnet wird. Das neu gestaltete Haupthaus soll auch für die Öffentlichkeit Aufenthaltsräume bieten, wie etwa im öffentlich zugänglichen „S-Cafe“. Ebenfalls bald eröffnet wird der Financial Life Park in der Linzerie, der sich ganz der Finanzbildung für Schüler widmen wird.
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