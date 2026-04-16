Sparkasse im neuen Jahr vorsichtig optimistisch

Promenade neu eröffnet

Obwohl im Jahr 2024 die Zahl der Filialen von 131 auf 115 – davon 21 Selbstbedienungsstandorte – geschrumpft war, wurden 2025 vier Standorte neu eröffnet. Im aktuellen Jahr sollen weitere sieben dazu kommen. Eine davon ist die Hauptniederlassung an der Linzer Promenade, die im Juni nach Generalsanierung und großem Umbau neu eröffnet wird. Das neu gestaltete Haupthaus soll auch für die Öffentlichkeit Aufenthaltsräume bieten, wie etwa im öffentlich zugänglichen „S-Cafe“. Ebenfalls bald eröffnet wird der Financial Life Park in der Linzerie, der sich ganz der Finanzbildung für Schüler widmen wird.