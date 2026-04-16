Welser Bahnhof gesperrt und von Polizei geräumt

Oberösterreich kommt nicht zur Ruhe: Am Donnerstagmorgen legte ein großer Polizeieinsatz am Welser Bahnhof den Zugverkehr lahm. Zahlreiche Polizeikräfte – teils schwer bewaffnet – waren im Einsatz. Offenbar wurde eine Person nach einer Drohung gesucht. Mittlerweile ist der Einsatz beendet, der Bahnhof wieder offen.
Großer Aufruhr Donnerstagmorgen am Welser Hauptbahnhof – überall Polizei. Das Bahnhofsgelände wurde geräumt, Fahrgäste durften nicht aus ihren Zügen aussteigen – die wiederum im Bahnhof bleiben mussten. Offenbar wurde im Zuge einer Drohung nach einer Person gesucht.
Anscheinend hatte eine Person im Raum des Bahnhofs eine ernst zu nehmende Drohung geäußert. Nach rund einer Stunde war der Einsatz aber beendet, der Bahnhof wurde wieder freigegeben.
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