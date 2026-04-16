Welser Bahnhof gesperrt und von Polizei geräumt

Oberösterreich kommt nicht zur Ruhe: Am Donnerstagmorgen legte ein großer Polizeieinsatz am Welser Bahnhof den Zugverkehr lahm. Zahlreiche Polizeikräfte – teils schwer bewaffnet – waren im Einsatz. Offenbar wurde eine Person nach einer Drohung gesucht. Mittlerweile ist der Einsatz beendet, der Bahnhof wieder offen.