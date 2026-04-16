Empörung über legalen Verkauf von Lachgas

Dass Lachgas immer mehr zur Partydroge junger Menschen geworden ist, führte dazu, dass in Deutschland dessen Verkauf seit Sonntag verboten ist. Minderjährige dürfen das gesundheitsschädliche Gas dort nun weder kaufen noch besitzen. Wie berichtet, wünscht sich der Chef des Instituts für Suchtprävention vergleichbare Einschränkungen auch in Oberösterreich.