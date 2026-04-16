Einbruchserie auf Baustellen: Bande festgenommen

Großer Ermittlungserfolg für die heimische Polizei: Nach 22 Einbrüchen auf Baustellen und in Firmen in Niederösterreich, Wien und Oberösterreich wurde einer rumänischen Tätergruppe auf der Westautobahn das Handwerk gelegt. Sieben Personen sitzen nun in Haft.
Die sieben Beschuldigten im Alter zwischen 29 und 37 Jahren wollten einen Teil der Beute außer Landes schaffen, als sie auf der Westautobahn bei Oed, Bezirk Amstetten, von Beamten des Landeskriminalamts angehalten und festgenommen wurden. In einem ihrer Autos konnten zuvor gestohlene Kabeltrommeln und das Tatwerkzeug sichergestellt werden.
22 Coups nachgewiesen
Die Liste an Einbrüchen und Diebesgut ist allerdings deutlich länger. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten ihnen seit Juli 2025 insgesamt 22 Coups nachgewiesen werden, der Großteil davon auf Baustellen. Die Täter waren im weiten Land unter anderem in Amstetten, Strasshof, Gänserndorf, Deutsch-Wagram, Ebenfurth und Böheimkirchen aktiv gewesen und hatten es hauptsächlich auf Kupferkabel, Rüttelplatten und Baggerschaufeln abgesehen. Die Beute brachten sie in ihr Heimatland.
Unter Beobachtung
Nachdem die Ermittler auf die Spur der Rumänen gekommen waren, wurde die Bande beobachtet. Am 23. November 2025 war sie erneut eingereist, um zunächst eine Nacht in Wien zu verbringen. Danach fuhren sie mit zwei Autos nach Oberösterreich, um dort in St. Florian bei einer Firma einzubrechen und Kupferkabel im Wert von rund 11.000 Euro zu stehlen. Wenig später klickten auf der A1 die Handschellen.
Zwei weitere Komplizen
Der Gesamtschaden der Bande beträgt rund 213.000 Euro. Die sieben Verdächtigen, die nun in der Justizanstalt Wien sitzen, zeigten sich bei den Einvernahmen geständig. Zudem wurden zwei weitere rumänische Komplizen ausgeforscht. Gegen sie wurde ein europäischer Haftbefehl erteilt.
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