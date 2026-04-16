Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

213.000 Euro Schaden

Einbruchserie auf Baustellen: Bande festgenommen

Niederösterreich
16.04.2026 08:52
Die Bande richtete einen Schaden von 213.000 Euro an.
Die Bande richtete einen Schaden von 213.000 Euro an.(Bild: LPD NÖ/LKA)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Großer Ermittlungserfolg für die heimische Polizei: Nach 22 Einbrüchen auf Baustellen und in Firmen in Niederösterreich, Wien und Oberösterreich wurde einer rumänischen Tätergruppe auf der Westautobahn das Handwerk gelegt. Sieben Personen sitzen nun in Haft.

0 Kommentare

Die sieben Beschuldigten im Alter zwischen 29 und 37 Jahren wollten einen Teil der Beute außer Landes schaffen, als sie auf der Westautobahn bei Oed, Bezirk Amstetten, von Beamten des Landeskriminalamts angehalten und festgenommen wurden. In einem ihrer Autos konnten zuvor gestohlene Kabeltrommeln und das Tatwerkzeug sichergestellt werden. 

22 Coups nachgewiesen
Die Liste an Einbrüchen und Diebesgut ist allerdings deutlich länger. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten ihnen seit Juli 2025 insgesamt 22 Coups nachgewiesen werden, der Großteil davon auf Baustellen. Die Täter waren im weiten Land unter anderem in Amstetten, Strasshof, Gänserndorf, Deutsch-Wagram, Ebenfurth und Böheimkirchen aktiv gewesen und hatten es hauptsächlich auf Kupferkabel, Rüttelplatten und Baggerschaufeln abgesehen. Die Beute brachten sie in ihr Heimatland.

22 Einbrüche konnte der Bande nachgewiesen werden.
22 Einbrüche konnte der Bande nachgewiesen werden.(Bild: LPD NÖ)

Unter Beobachtung
Nachdem die Ermittler auf die Spur der Rumänen gekommen waren, wurde die Bande beobachtet. Am 23. November 2025 war sie erneut eingereist, um zunächst eine Nacht in Wien zu verbringen. Danach fuhren sie mit zwei Autos nach Oberösterreich, um dort in St. Florian bei einer Firma einzubrechen und Kupferkabel im Wert von rund 11.000 Euro zu stehlen. Wenig später klickten auf der A1 die Handschellen.

Zwei weitere Komplizen
Der Gesamtschaden der Bande beträgt rund 213.000 Euro. Die sieben Verdächtigen, die nun in der Justizanstalt Wien sitzen, zeigten sich bei den Einvernahmen geständig. Zudem wurden zwei weitere rumänische Komplizen ausgeforscht. Gegen sie wurde ein europäischer Haftbefehl erteilt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
16.04.2026 08:52
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Im Herbst 2025 suchte die Polizei tagelang nach dem achtjährigen Fabian, der getötet worden war. ...
Prozess startet jetzt
Mordverdächtige im Fall Fabian schweigt weiterhin
Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
133.743 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
113.750 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
95.069 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
886 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
854 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Das Duell
Glawischnig: „Pensions-Antrittsalter nach oben“
789 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf