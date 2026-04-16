Einbruchserie auf Baustellen: Bande festgenommen

Unter Beobachtung

Nachdem die Ermittler auf die Spur der Rumänen gekommen waren, wurde die Bande beobachtet. Am 23. November 2025 war sie erneut eingereist, um zunächst eine Nacht in Wien zu verbringen. Danach fuhren sie mit zwei Autos nach Oberösterreich, um dort in St. Florian bei einer Firma einzubrechen und Kupferkabel im Wert von rund 11.000 Euro zu stehlen. Wenig später klickten auf der A1 die Handschellen.