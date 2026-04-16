Frühlingsbeginn mit Events gebührend feiern

Der Frühling steht in den Startlöchern, und erwartungsgemäß wird das in Oberösterreich musikalisch abgefeiert. In Steinbach am Attersee sowie in der Neuen Heimat in Linz stimmen Konzerte auf diese Jahreszeit ein. Bei einer Wanderung ins Welterbe Salzkammergut sind die wärmer werdenden Temperaturen bereits spürbar. Spektakulär wird’s in Steyr bei The Whitney Houston Story.