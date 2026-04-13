Anna Netrebko triumphiert erneut in Puccinis Tosca

Glanzvolle Sängertrias in der Staatsoper: Bei Puccinis „Tosca“ glänzen neben Anna Netrebko ebenso Tenor Ivan Gyngazov als Cavaradossi und Christopher Maltman als Polizeichef Scarpia.
Seit ihrem sensationellen „Tosca“-Debüt 2018 an der Mailänder Scala und dem Wiener Debüt 2020 – wegen der Pandemie im Streaming – hat Anna Netrebko ihre Interpretation der Partie weiter verfeinert. Ihr voller, schwerer gewordener Sopran imponiert durch Leuchtkraft, das dunkler gewordene, fast gutturale Timbre gibt ihrer Tosca Leidenschaft und Hass.
Nun triumphiert sie in dieser Paraderolle wieder in Wien. Und lässt das Publikum von der Eifersuchtsszene mit Cavaradossi im 1. Akt („Mario! Mario!“) an und besonders nach ihrem inbrünstigen „Vissi d’arte“ jubeln und Bravo schreien.
Profilierte Partner
Sie hat diesmal sehr profilierte Partner: den Russen Ivan Gyngazov (38), der 2024 hier als Calaf debütierte und jetzt durch sein kraftvoll strahlendes, kultiviert geführtes Tenormaterial als Cavaradossi gefällt – großer Jubel für sein „Recondita armonia“! Und Christopher Maltman als Polizeichef Scarpia, der Tosca mit verführerischer Schmierigkeit, aber auch mit brutaler Machtandrohung gefügig machen will.
Die übrige Besetzung beschert braves Mittelmaß. Heftige Buhs gab’s für Dirigent Daniel Oren vor und nach dem 3. Akt: Feinfühligkeit und feine Farben sind nicht seine Stärke.
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