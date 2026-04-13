Anna Netrebko triumphiert erneut in Puccinis Tosca

Profilierte Partner

Sie hat diesmal sehr profilierte Partner: den Russen Ivan Gyngazov (38), der 2024 hier als Calaf debütierte und jetzt durch sein kraftvoll strahlendes, kultiviert geführtes Tenormaterial als Cavaradossi gefällt – großer Jubel für sein „Recondita armonia“! Und Christopher Maltman als Polizeichef Scarpia, der Tosca mit verführerischer Schmierigkeit, aber auch mit brutaler Machtandrohung gefügig machen will.