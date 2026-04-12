Vom Puppenspieler, der nun die Fäden niederlegt

Pichler sucht einen Käufer für die Kulissen und Figuren, denn die Puppenbühne, mehrere Generationen in Familienhand, wird nun nicht mehr weitergeführt (Kontakt: o.marionette@gmx.at)

Was wird er besonders vermissen: „Die Kinder und ihre Begeisterung für den Kasperl. Mir ging immer das Herz auf, wenn sie sich so verzaubern lassen. Und das Gute siegt über das Böse – das war mir immer wichtig.“