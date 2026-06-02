Ukraine zerstört seltene „Seebären“ am Flugfeld

Unsicherheit über tatsächliches Ausmaß

Ob die angegriffenen Tu-142 tatsächlich einsatzfähig waren, ist nach aktuellem Stand nicht eindeutig verifizierbar. Während ukrainische Stellen von einer Zerstörung sprechen, gehen mehrere Analysequellen davon aus, dass es sich zumindest teilweise um nicht mehr flugfähige oder seit Jahren abgestellte Maschinen gehandelt haben könnte.