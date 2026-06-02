Dante kehrt als Trainer zum FC Bayern zurück

Jetzt ist es offiziell! Dante ist zurück beim FC Bayern, der Brasilianer übernimmt den Trainerposten bei der Regionalligamannschaft der Münchner. Der 42-Jährige stand bis zuletzt bei Nizza als Spieler auf dem Platz, beendete seine aktive Karriere jedoch mit Saisonende.
Für Dante ist es eine Rückkehr zur alten Wirkungsstätte, von 2012 bis 2015 stand der Innenverteidiger beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, 2013 feierte er unter Jupp Heynckes das Triple.
„Ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe bei meinem früheren Verein FC Bayern und möchte mich bei den Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Am Campus werden viele gute Talente ausgebildet, die sich bei den Amateuren erstmals im Männerfußball behaupten müssen. Bei diesem wichtigen Schritt wollen mein Trainerteam und ich sie bestmöglich begleiten und versuchen, sie ihrem Ziel Profifußball näherzubringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Spielern, allen Mitarbeitenden sowie den Verantwortlichen“, wird der ehemalige Fanliebling der Bayern in einer Aussendung zitiert.
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