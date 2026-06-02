Dante kehrt als Trainer zum FC Bayern zurück

„Ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe bei meinem früheren Verein FC Bayern und möchte mich bei den Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Am Campus werden viele gute Talente ausgebildet, die sich bei den Amateuren erstmals im Männerfußball behaupten müssen. Bei diesem wichtigen Schritt wollen mein Trainerteam und ich sie bestmöglich begleiten und versuchen, sie ihrem Ziel Profifußball näherzubringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Spielern, allen Mitarbeitenden sowie den Verantwortlichen“, wird der ehemalige Fanliebling der Bayern in einer Aussendung zitiert.