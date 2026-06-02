Frau (26) in Wales beinahe in Treibsand ertrunken

Treibsand istein Gemisch aus Sand und viel Wasser. Normalerweise sind Sandkörner durch Reibung miteinander verzahnt und bilden einen festen Boden. Wenn sich viel Wasser zwischen den Körnern befindet, schwimmen diese in der Flüssigkeit und verlieren den Kontakt zueinander. Der Boden verliert seine Stabilität und man sinkt ein.

Treibsand kann in Flussmündungen, an Meeresküsten, in der Nähe von Quellen oder in feuchten Wüsten entstehen. Da der menschliche Körper eine geringere Dichte als das Sand-Wasser-Gemisch hat, sorgt der Auftrieb dafür, dass man maximal bis zur Hüfte oder Brust einsinkt.

In Gewässern mit Gezeiten kann so eine Situation jedoch lebensgefährlich sein, wenn die Flut einsetzt.