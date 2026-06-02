Quizshow-Aus! Caroline Athanasiadis rechnet ab

Seit vier Jahren sorgt Caroline Athanasiadis im ORF-Vorabendprogramm für Unterhaltung und Quiz-Spaß. Doch die beliebte Show „Smart10“ soll eingestellt werden. Auf Social Media rechnet die beliebte Kabarettistin und Moderatorin jetzt ab.
„Vielleicht habt ihr es schon gelesen. Smart 10 wird eingestellt und Q1 wird auch nicht weiter produziert. Ob es mit der Millionenshow weitergeht, steht in den Sternen“, richtete sich Athanasiadis nun mit einem Statement zum Aus ihrer Quizshow, die sie seit 2022 moderiert, an ihre Fans.
„War abzusehen, trotzdem ist es traurig“
„Es ist das Ende!“, wird die „Dancing Stars“-Siegerin von 2021 dann noch direkter – und fügte an: „Es war abzusehen, trotzdem ist es traurig.“
Lesen Sie hier das Statement, das Caroline Athanasiadis zum Aus ihrer Quizshow „Smart10“ auf Instagram veröffentlicht hat:
Sie sei „bestürzt“, so Athanasiadis, dass die Zuschauer „keine neuen Quizsendungen 2027 sehen werden“, fuhr Athanasiadis fort. Es seien „160 Stunden lustig-informative Unterhaltung, die das Publikum nicht mehr bekommen wird“. Der Grund: „Weil die Regierung die Mehrwertsteuer – was bei allen anderen Unternehmen gesetzlich so vorgegeben ist – nicht mehr refundiert.“
„Der ORF muss endlich realisieren ...“
Aber auch mit Kritik am ORF spart die Kabarettistin nicht. „Am Programm zu sparen, hat schon sehr viele Zuseher*innen gekostet. Es wird auch dieses Mal passieren. Der ORF muss endlich realisieren, dass er nur mit vermehrt heimischen Inhalten stark sein kann.“
Und auch die Österreicher und die Politik will Athanasiadis zur Räson bringen. Denn ein „unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk“ sei längst „kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie“, unterstreicht sie. „Ohne diese Unabhängigkeit gerät diese in Gefahr.“
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