Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bin bestürzt“

Quizshow-Aus! Caroline Athanasiadis rechnet ab

Adabei Österreich
02.06.2026 11:09
Caroline Athanasiadis moderierte seit 2022 „Smart10“ im ORF. 2027 soll mit der beliebten ...
Caroline Athanasiadis moderierte seit 2022 „Smart10“ im ORF. 2027 soll mit der beliebten Quizshow Schluss sein.(Bild: ORF/Roman Zach-Kiesling)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit vier Jahren sorgt Caroline Athanasiadis im ORF-Vorabendprogramm für Unterhaltung und Quiz-Spaß. Doch die beliebte Show „Smart10“ soll eingestellt werden. Auf Social Media rechnet die beliebte Kabarettistin und Moderatorin jetzt ab.

0 Kommentare

„Vielleicht habt ihr es schon gelesen. Smart 10 wird eingestellt und Q1 wird auch nicht weiter produziert. Ob es mit der Millionenshow weitergeht, steht in den Sternen“, richtete sich Athanasiadis nun mit einem Statement zum Aus ihrer Quizshow, die sie seit 2022 moderiert, an ihre Fans.

„War abzusehen, trotzdem ist es traurig“
„Es ist das Ende!“, wird die „Dancing Stars“-Siegerin von 2021 dann noch direkter – und fügte an: „Es war abzusehen, trotzdem ist es traurig.“

Lesen Sie hier das Statement, das Caroline Athanasiadis zum Aus ihrer Quizshow „Smart10“ auf Instagram veröffentlicht hat:

Sie sei „bestürzt“, so Athanasiadis, dass die Zuschauer „keine neuen Quizsendungen 2027 sehen werden“, fuhr Athanasiadis fort. Es seien „160 Stunden lustig-informative Unterhaltung, die das Publikum nicht mehr bekommen wird“. Der Grund: „Weil die Regierung die Mehrwertsteuer – was bei allen anderen Unternehmen gesetzlich so vorgegeben ist – nicht mehr refundiert.“

„Der ORF muss endlich realisieren ...“
Aber auch mit Kritik am ORF spart die Kabarettistin nicht. „Am Programm zu sparen, hat schon sehr viele Zuseher*innen gekostet. Es wird auch dieses Mal passieren. Der ORF muss endlich realisieren, dass er nur mit vermehrt heimischen Inhalten stark sein kann.“

Lesen Sie auch:
Stürmische Zeiten am Küniglberg: Nach der heiklen Direktoren-Wahl wird der Sparstift angesetzt.
Streichkonzert
Der ORF könnte sogar Fernsehsender einsparen
01.06.2026

Und auch die Österreicher und die Politik will Athanasiadis zur Räson bringen. Denn ein „unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk“ sei längst „kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie“, unterstreicht sie. „Ohne diese Unabhängigkeit gerät diese in Gefahr.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
02.06.2026 11:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

König Charles III. greift plötzlich zur Ukulele – und liefert den wohl lockersten Royal-Moment ...
Gute Laune garantiert!
King Charles wird mit Ukulele-Einlage zum Hit!
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Heidi Klum begrüßte das Publikum in Hamburg gemeinsam mit „Hans, Franz und Fritz“. Aber wer ...
Tierische Konkurrenz
Heidi Klum begeistert mit „Hans, Franz und Fritz“
Leonie Splitter ist die „Playmate des Jahres 2026“ – und wurde vom „Playboy“ im Stile der ...
Ikonisches Shooting
„Playmate des Jahres“ mit einer Hommage an Monroe
Patrice Aminati sprach im TV offen über ihre Hautkrebserkrankung und setzte sich für eine ...
Teure Therapien
Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
124.604 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
100.495 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
97.866 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2409 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
948 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
775 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Adabei Österreich
„Bin bestürzt“
Quizshow-Aus! Caroline Athanasiadis rechnet ab
World Summit 2026
Schwarzenegger kommt mit Kamala Harris nach Wien
Vatikan und Wörthersee
So wärmen sich Scooter & Co. für Schladming auf
Lafer zur „Krone“:
„Brauche Zeit – aber ich werde den Krebs besiegen“
Panikattacke auf Bühne
Naschenweng offen: „Ich dachte, ich muss sterben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf