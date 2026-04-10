Sechs Premieren, viel Stimmglanz und ein Hattrick

Zwei neue Wiener Rollen für Netrebko

Den sechs Premieren (siehe Kasten) stehen 32 Opern im Repertoire gegenüber. Darunter als Wiederaufnahmen Francesco Cileas „Adriana Lecouvreur“, in der ab 5. September Elīna Garanča als Principessa di Bouillon einen ihrer vier einzigen Wiener Opernauftritte absolviert. Anna Netrebko tritt dafür gleich in zwei für Wien neue Rollen an: Erstmals lässt sie als Prinzessin Turandot die Prinzen köpfen und präsentiert sich erstmals als Amelia im „ Maskenball“.