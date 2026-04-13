Räuber der Herzen: Gauner mit großen Gefühlen

Wer liebt, verliert die Kontrolle. Wer raubt, wird selbst beraubt. „Die Räuber der Herzen“ ist ein intensives Theatererlebnis zwischen Schiller und „Ocean‘s Eleven“. Die österreichische Erstaufführung an der Studiobühne des Landestheaters ist jung und dynamisch. Die „Krone“ war dabei.
Der Stoff, aus dem alte Klassiker gemacht sind, und neue Filmkultur treffen aufeinander und verweben sich: „Die Räuber der Herzen“, ein Stück des preisgekrönten deutsch-koreanischen Autors Bonn Park, richtet sich nicht nur, aber auch an ein jugendliches Publikum.
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