Betrügereien beim Autoverkauf als Nervenschlacht

Der private Autoverkauf über Online-Plattformen boomt nach wie vor. Doch er birgt auch etliche Gefahren. Das musste auch „Krone“-Leserin Kristina P. leidvoll erfahren. Vor zwei Jahren entschloss sie sich, ihren geliebten Flitzer aufgrund des schon sehr hohen Standes von fast 400.000 Kilometern zu verkaufen. Wie so viele gab sie eine kostenlose Anzeige auf einer bekannten Online-Plattform auf.