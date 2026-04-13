Betrügereien beim Autoverkauf als Nervenschlacht

Der Kilometerstand war schon sehr hoch, daher verkaufte Kristina P. über eine Online-Plattform ihren Wagen. Kürzlich die Hiobsbotschaft: Die Polizei ermittelt gegen sie wegen Betrugsverdachts!
Der private Autoverkauf über Online-Plattformen boomt nach wie vor. Doch er birgt auch etliche Gefahren. Das musste auch „Krone“-Leserin Kristina P. leidvoll erfahren. Vor zwei Jahren entschloss sie sich, ihren geliebten Flitzer aufgrund des schon sehr hohen Standes von fast 400.000 Kilometern zu verkaufen. Wie so viele gab sie eine kostenlose Anzeige auf einer bekannten Online-Plattform auf.
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