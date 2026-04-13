Nur Salzburgs Kapitän spricht noch vom Titel

Mit der verdienten 2:3-Heim-Niederlage gegen den LASK am Freitag hat sich Vizemeister Salzburg das eigene Wochenende verpatzt. Gestern gab es aber immerhin etwas positive Nachrichten für die Bullen: Weil Sturm gegen Hartberg daheim nicht über ein 0:0 hinausgekommen ist, beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer aus Graz „nur“ fünf Punkte.