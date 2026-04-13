Nur Salzburgs Kapitän spricht noch vom Titel

Trotz der knappen, aber verdienten 2:3-Heimniederlage gegen den LASK hat Bullen-Kapitän Mads Bidstrup Rang eins noch nicht abgeschrieben. Trainer Daniel Beichler und Alexander Schlager wollten indes nicht von der Meisterschaft sprechen.
Mit der verdienten 2:3-Heim-Niederlage gegen den LASK am Freitag hat sich Vizemeister Salzburg das eigene Wochenende verpatzt. Gestern gab es aber immerhin etwas positive Nachrichten für die Bullen: Weil Sturm gegen Hartberg daheim nicht über ein 0:0 hinausgekommen ist, beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer aus Graz „nur“ fünf Punkte.
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