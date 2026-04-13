Klima in Jobwelt für „Generation 55 plus“ oft rau

„Wir stellen immer wieder ältere Mitarbeiter ab 55 Jahren ein“, will Wolfgang Hutter, Chef im gleichnamigen Sägewerk mit rund 40 Mitarbeitern in St. Michael, mit Vorurteilen aufräumen. Unternehmer würden Ältere nicht generell ablehnen, sagt er. „Wer sich in dem Alter meldet, der will auch wirklich arbeiten.“ Was in seinem Unternehmen zusätzliche Motivation sein soll: Seit 2007 gibt es eine Vier-Tage-Woche.