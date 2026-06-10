Lokalbahn-Sperre: Pendler stehen bald im Stau

Von Mitte Juni bis Mitte September müssen die Salzburger im Flachgau wieder auf Busse ausweichen. Umfangreiche Arbeiten an der Lokalbahnstrecke stehen an. Die Betroffenen müssen während dieser Zeit wohl „in sauren Apfel“ beißen – wie sowohl Pendler als auch Bürgermeister der „Krone“ erzählen ...
Ab Samstag wird die Strecke der Salzburger Lokalbahn für drei Monate gesperrt. Gründe sind die Modernisierung mehrerer Eisenbahnkreuzungen und Bahnhöfe sowie Gleisarbeiten. Wie schon bei den Sperren davor wird es einen Schienenersatzverkehr geben, der auf der B156 mit Staus kämpfen wird. Dennoch gelassen sieht das Pendler Manuel aus Oberndorf. „Es hat schon bei den vergangenen Sperren gut funktioniert und gerade von Oberndorf gibt es auch Expresslinien in die Stadt.“ Er unterstütze den Ausbau der Schiene und würde sich auch eine Verlängerung nach Oberösterreich wünschen.
„Wir müssen jetzt halt in den sauren Apfel beißen, aber was danach kommt, hat für alle Vorteile“, sagt der Oberndorfer Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Mit dem Ausbau wird ein durchgehender 15-Minuten-Takt auf der Strecke möglich. Ähnlich sieht das Nußdorfs ÖVP-Bürgermeisterin Waltraud Brandstetter: „Das ist ein wichtiger Schritt, damit der öffentliche Verkehr künftig noch besser angenommen wird.“
Wir haben versucht, zu informieren. Ein paar werden wohl überrascht sein. Wenn Schüler kurz vor den Ferien einmal zu spät kommen, wird das kein großes Problem sein.
Robert Bukovc
Bürgermeister in Bergheim
Bild: Andreas Tröster
Lamprechtshausens Ortschefin Andrea Pabinger (ÖVP) hofft, dass die Baustellenphase wieder gut über die Bühne geht: „Beim Schienenersatzverkehr ist die B156 das Nadelöhr.“ Sie rät allen, während der Bauphase nicht auf das Auto umzusteigen, sondern den Schienenersatzverkehr zu nutzen. „Ich kann jeden verstehen, den das nervt“, sagt Bergheims ÖVP-Bürgermeister Robert Bukovc. „Aber wir sind heilfroh, dass das gebaut wird.“
Ab Sonntag kommt es auch auf der Weststrecke der ÖBB im Flachgau zu Einschränkungen für die Pendler. Wegen Arbeiten der Deutschen Bahn in Bayern müssen mehr Güterzüge über Salzburg ausweichen. Daher fährt etwa die Regionallinie R21 von Neumarkt zum Salzburger Hauptbahnhof täglich nur bis zirca 8.30 Uhr in der Früh.
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