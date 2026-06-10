Lokalbahn-Sperre: Pendler stehen bald im Stau

Ab Samstag wird die Strecke der Salzburger Lokalbahn für drei Monate gesperrt. Gründe sind die Modernisierung mehrerer Eisenbahnkreuzungen und Bahnhöfe sowie Gleisarbeiten. Wie schon bei den Sperren davor wird es einen Schienenersatzverkehr geben, der auf der B156 mit Staus kämpfen wird. Dennoch gelassen sieht das Pendler Manuel aus Oberndorf. „Es hat schon bei den vergangenen Sperren gut funktioniert und gerade von Oberndorf gibt es auch Expresslinien in die Stadt.“ Er unterstütze den Ausbau der Schiene und würde sich auch eine Verlängerung nach Oberösterreich wünschen.