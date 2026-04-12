Steinbruch-Mitarbeiter: „Wir stehen im Regen“

Seit Anfang des Jahres sind vier Steinbrüche behördlich geschlossen. Der Grund: Zusammen mit anderem Gestein soll hier natürlich vorkommendes Asbest abgebaut und das Material in weiterer Folge in den Vertrieb gebracht worden sein. Das Land setzte eine Taskforce ein, die nach Luftmessungen derzeit keinen akuten Handlungsbedarf sieht. Greenpeace fordert hingegen einen Aktionsplan und die rasche Entfernung von belastetem Schotter. Für die Beschäftigten ändert das allerdings nichts.