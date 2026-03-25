Asbest-Mittelwert wurde nicht überschritten

Gesetzlicher Richtwert existiert nicht

Den Richtwert von 1.000 Fasern hatte die Taskforce selbst gewählt und damit begründet, dass dieser „mit einem niedrigen Gesundheitsrisiko assoziiert“ werde. Einen gesetzlich festgelegten Grenzwert für Asbestfasern in der Außenluft gebe es nämlich nicht. Laut Greenpeace wäre ein bundesweiter Grenzwert von maximal 500 Fasern pro Kubikmeter in der Außenluft angemessen. Da die Freisetzung der Fasern stark von der Witterung abhängt, ist eine weitere Messreihe geplant. Bei trockenerem und wärmerem Wetter rechnet die Taskforce mit höheren Messwerten. Sie erarbeitet zudem Maßregeln, um Asbest in der Luft gering zu halten. Das Land setzte bereits Sanierungsmaßnahmen beim Krankenhaus Oberwart um, nachdem dort die höchsten Messwerte festgestellt wurden.