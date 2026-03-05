Causa Asbest: „Das ist eigentlich schon kriminell“

Hätte früher gesperrt werden müssen?

Greenpeace übt aber auch Kritik an den Behörden und Steinbruchbetreibern. Die betroffenen Steinbrüche hätten bereits in den 1990er Jahren zugesperrt werden müssen, ist Stadler überzeugt. Offenbar habe es eine Reihe von „Scheingutachten“ gegeben. 2010 seien Messungen des Arbeitsinspektorats erfolgt, spätestens damals sei bekannt gewesen, dass die Asbestbelastung sehr hoch ist, so der Umweltschützer. Auch Weis erklärt, dass ja schon lange bekannt gewesen sei, was für ein Gestein in den Steinbrüchen abgebaut worden sei. Dieses als Schotter zu verbreiten, sei eigentlich schon fast „kriminell“.