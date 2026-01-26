Was die Asbest-Taskforce nun herausfinden muss

Auch andere Bundesländer betroffen?

Sollte es zu Überschreitungen kommen, werde man gemeinsam mit der Taskforce Lösungen anbieten, erklärt Doskozil. Den Vorwurf von Greenpeace, dass die Behörden die Steinbrüche früher hätten sperren müssen, ließ er nicht gelten. Das Burgenland habe als einziges Bundesland reagiert, obwohl es auch andere Steinbrüche mit derartigen geogenen Einschlüssen gebe. Wäre es nur nach den Messungen des Arbeitsinspektorats in den Steinbrüchen gegangen, wäre es zu keinen Schließungen gekommen, so Doskozil. Zwei der vier Steinbrüche sind in steirischer Hand.