„Nachts oder alleine gehe ich nicht zum Bahnhof“

Ob mysteriöser Fenstersturz, blutige Schlägereien oder Drogen-Eskapaden: Der Salzburger Hauptbahnhof kommt nicht aus den Schlagzeilen. Erst am Dienstag führte die Polizei dort eine „Schwerpunktkontrolle“ durch. Eher nicht zufällig zwei Stunden bevor der Innenminister auftauchte, um sich – beschützt von Beamten – die Lage vor Ort anzusehen. Um ein wirkliches Bild vom Bahnhofsareal zu bekommen, machte die „Krone“ am Donnerstag einen Lokalaugenschein und sprach mit den Menschen.