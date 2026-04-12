„Nachts oder alleine gehe ich nicht zum Bahnhof“

Kriminalität, Drogen und Obszönitäten: Ist es am Salzburger Hauptbahnhof wirklich so schlimm, wie viele sagen? Die „Krone“ schaute sich die Lage vor Ort am Südtiroler Platz an und sprach mit den Menschen.
Ob mysteriöser Fenstersturz, blutige Schlägereien oder Drogen-Eskapaden: Der Salzburger Hauptbahnhof kommt nicht aus den Schlagzeilen. Erst am Dienstag führte die Polizei dort eine „Schwerpunktkontrolle“ durch. Eher nicht zufällig zwei Stunden bevor der Innenminister auftauchte, um sich – beschützt von Beamten – die Lage vor Ort anzusehen. Um ein wirkliches Bild vom Bahnhofsareal zu bekommen, machte die „Krone“ am Donnerstag einen Lokalaugenschein und sprach mit den Menschen.
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