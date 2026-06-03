Fleisch, Fisch und Zucker für fast alle ein Tabu

Nur einmal habe er kurz daran gedacht, sein Kommen abzusagen, scherzte er – spielte damit aber nicht auf seine erst Ende letzter Woche öffentlich bekannt gewordene Lymphdrüsenkrebserkrankung an, sondern auf den Ausgang der Fußball-Bundesliga. Als gebürtiger Steirer meinte er augenzwinkernd: „Weil der LASK Meister geworden ist und nicht Sturm Graz“