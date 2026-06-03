Fleisch, Fisch und Zucker für fast alle ein Tabu

Der Steirer Starkoch Johann Lafer erzählte in Linz bei seinem Erstauftritt nach dem Bekanntwerden seiner Krebs-Diagnose über die optimale Ernährung von Weltklasse-Sportlern wie Tennis-Ass Novak Djokovic und warum er als leidenschaftlicher Sturm-Fan fast sein Gastspiel abgesagt hätte.
Nur einmal habe er kurz daran gedacht, sein Kommen abzusagen, scherzte er – spielte damit aber nicht auf seine erst Ende letzter Woche öffentlich bekannt gewordene Lymphdrüsenkrebserkrankung an, sondern auf den Ausgang der Fußball-Bundesliga. Als gebürtiger Steirer meinte er augenzwinkernd: „Weil der LASK Meister geworden ist und nicht Sturm Graz“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.