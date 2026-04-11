„Ich habe einen Hang zum leichten Wahnsinn“

Einen Rekord gab es beim Oberbank Linz Donau Marathon schon im Vorfeld: Mit 21.378 Meldungen für die diversen Strecken gingen so viele wie noch nie ein. Über die 42,195km will Julia Mayer am Sonntag ÖLV-Rekord laufen. Zuvor sprach sie mit der „Krone“ über die Liebe zum extremen Laufen, ihre Nervosität, die Hilfe ihres Partner und Tipps an Hobbyläufer.