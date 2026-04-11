„Ich habe einen Hang zum leichten Wahnsinn“

Einen Rekord gab es beim Oberbank Linz Donau Marathon schon im Vorfeld: Mit 21.378 Meldungen für die diversen Strecken gingen so viele wie noch nie ein. Über die 42,195km will Julia Mayer am Sonntag ÖLV-Rekord laufen. Zuvor sprach sie mit der „Krone“ über die Liebe zum extremen Laufen, ihre Nervosität, die Hilfe ihres Partner und Tipps an Hobbyläufer.
Letztes Jahr war sie die 42,195 km in Valencia in 2:26:08 Stunden gelaufen, morgen will Julia Mayer (33) Österreichs Marathonrekord weiter verbessern. Die von Vincent Vermeulen trainierte Niederösterreicherin über:
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