Mountainbiker (61) bei Sturz tödlich verletzt

Der 61-jährige Mann aus Linz war am Samstag gegen 15 Uhr mit seinem Mountainbike zu einer Tour in den Bereich „Hoher Zinken“ aufgebrochen. Vermutlich gegen 17 Uhr kam er auf einem Forstweg rund 400 Meter oberhalb der Kleinlachtalhütte aus unbekannten Gründen zu Sturz. Dabei prallte er mit dem Kopf auf dem harten Untergrund auf. Obwohl er einen Sturzhelm getragen hatte, erlitt er tödliche Verletzungen.