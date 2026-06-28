Unvergessliche Nachtschicht für Österreichs Fans

Nach der Pride Parade durchgemacht

Auch Sarah (21), Jasmin (20), Theresa (20), Valentina (19) und Amanda (26) ließen sich das Spiel nicht entgehen. „Wir sind nicht extra aufgestanden, aber wir bleiben extra auf“, so die Fußballerinnen, die nach der Pride Parade in Linz gleich durchmachten. Um 4:28 Uhr durften sie bei Marko Arnautovic‘ 1:0 erstmals jubeln, danach viele Tore sahen – und denn in der 93. Minute den Schock, 2:3! „Da bin schon aus dem Saal rausgegangen“, so Wolfgang Steininger, bei dem im Kino in Freistadt dank des Vereins „Lucal-Bühne“ rund 80 Fans gemeinsam zitterten. Es wurde besser als jeder Hollywood-Thriller!