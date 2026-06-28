Alkolenker wollte mit Warnlicht durch Absperrung

Mit 1,02 Promille unterwegs

Dort angekommen gestikulierte er und gab zu verstehen, dass man die Absperrung vor ihm entfernen möge. Bei der folgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten eindeutige Symptome einer Alkoholisierung fest. Der Lenker bat dabei die Polizisten erneut, ihn durch die Absperrung nach Hause fahren zu lassen. Der Alkotest bestätigte den Verdacht auf Alkoholisierung mit einem Wert von 1,02 Promille. Mehrere Anzeigen für den 26-Jährigen waren die Folge.