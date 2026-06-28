Oberösterreich trotzte den Rekordtemperaturen

Es war heiß, sehr heiß. Am Sonntag kletterten die Temperaturen in Oberösterreich erneut sehr hoch – teilweise auf über 38 Grad. Gesperrte Badeseen, brennende Felder und schwitzende Musikanten waren die Folgen.
Rekordhitze! Die Temperaturen von weit jenseits der 35 Grad hatten am Sonntag ganz OÖ fest im Griff. Am höchsten kletterte das Quecksilber in Linz, Enns und Wels – dort hatte es schweißtreibende 38,2 Grad. Überall suchten Hitzegeplagte nach einem schattigen Plätzchen am kühlen Nass. So groß war der Andrang etwa an den Feldkirchener Badeseen, dass die Polizei dort schon ab Mittag die Zufahrten versperrte – wegen Überlastung.
Brand auf Feldern
Auch die Einsatzkräfte hatten wegen der Hitze alle Hände voll zu tun: In Piberbach und Langenstein mussten insgesamt fünf Feuerwehren ausrücken, weil landwirtschaftliche Maschinen in Brand geraten waren. In Alkoven waren zwei, in Senftenbach acht Feuerwehren und in Lochen am See sogar elf Feuerwehren im Einsatz, weil Felder in Flammen standen. Schon am Samstag waren fünf Wehren bei einem Waldbrand in Bad Leonfelden im Einsatz gewesen. Nicht nur viele weitere kleinere Brände, sondern auch unzählige hitzebedingte medizinische bzw. interne Notfälle hielten das Rote Kreuz und den Samariterbund auf Trab, und auch die Bergretter hatten mehr Einsätze als sonst.
In Roitham am Traunfall konnten zwei Badegäste unverletzt von einem Felsen gerettet werden, bevor Schlimmeres passierte. Auch bei verschiedenen Bezirksmusikfesten trotzten Besucher und Musikanten dem Hochsommerwetter. Dass am Samstag in Schenkenfelden der Kunstrasen so heiß gewesen sei, dass er Schuhsohlen geschmolzen hätte, war aber ein Gerücht: „Es war natürlich heiß, besonders in der Uniform, aber das kann ich so nicht bestätigen“, lacht Musikvereins-Obmann Johann Grüner. Auch beim Frühschoppen in Traunkirchen ließ man sich am Sonntag nicht unterkriegen: Die Musikanten nahmen zwischendurch kurzerhand ein erfrischendes Fußbad in einem Kübel.
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