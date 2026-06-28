Oberösterreich trotzte den Rekordtemperaturen

Brand auf Feldern

Auch die Einsatzkräfte hatten wegen der Hitze alle Hände voll zu tun: In Piberbach und Langenstein mussten insgesamt fünf Feuerwehren ausrücken, weil landwirtschaftliche Maschinen in Brand geraten waren. In Alkoven waren zwei, in Senftenbach acht Feuerwehren und in Lochen am See sogar elf Feuerwehren im Einsatz, weil Felder in Flammen standen. Schon am Samstag waren fünf Wehren bei einem Waldbrand in Bad Leonfelden im Einsatz gewesen. Nicht nur viele weitere kleinere Brände, sondern auch unzählige hitzebedingte medizinische bzw. interne Notfälle hielten das Rote Kreuz und den Samariterbund auf Trab, und auch die Bergretter hatten mehr Einsätze als sonst.