Anthropic erwägt Entwicklung eigener KI-Chips

Die Pläne befänden sich jedoch noch in einem frühen Stadium, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Anthropic könne sich auch dazu entscheiden, weiterhin ausschließlich Chips zu kaufen. Bisher gebe es weder ein konkretes Design noch ein eigenes Team für das Projekt. Das Unternehmen aus San Francisco lehnte eine Stellungnahme ab.