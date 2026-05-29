Angriff der „Pedo-Hunter“: Es war Mordversuch!

Fake-Profil von 14-jährigem Mädchen

Vier Tage zuvor hatten sie bereits einen anderen Mann verprügelt – am selben Ort und angelockt mit derselben Masche. Die Gruppe rund um den 24-jährigen Anführer erschuf auf einer Chat-Plattform ein Fake-Profil mit dem Namen „BadLisa16“: Damit gaben sie sich als 14-jähriges Mädchen aus und lockten die Opfer mit anzüglichen Nachrichten zu einem Treffen. Dort erschienen die Pinzgauer vermummt und bewaffnet. Die Gewaltszenen filmten sie und teilten die Videos in ihren Chatgruppen. Dabei fanden sich Kommentare wie „geil“.