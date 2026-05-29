Vor Wahl: Was erwarten Sie vom künftigen ORF-Chef?

Wer soll den ORF in die Zukunft führen?

Für die einen braucht der ORF jetzt vor allem Stabilität, Erfahrung und wirtschaftliche Vernunft. Für die anderen stehen Unabhängigkeit, Innovation und eine größere Distanz zur Parteipolitik im Vordergrund. Die Erwartungen an die künftige Führung könnten kaum unterschiedlicher sein. Doch kann eine Wahl durch den Stiftungsrat all diesen Ansprüchen gerecht werden? Das Gremium ist zwar weisungsfrei, seine Mitglieder werden jedoch von Bundesregierung, Parteien, Bundesländern und ORF-Gremien entsandt. Gewinnt am Ende tatsächlich die beste Qualifikation und das überzeugendste Konzept oder jene Person, die über die besten Verbindungen und das offenste Ohr für die hohe Politik hat?