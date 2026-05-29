KV-Verhandlungen in Gastro und Hotellerie geplatzt

Die KV-Verhandlungen in der Hotellerie und Gastronomie sind fehlgeschlagen, die Gewerkschaft und Wirtschaftskammer konnten sich nicht einigen. Zuletzt boten die Arbeitgeber eine durchschnittliche Erhöhung um drei Prozent, in der untersten Lohngruppe waren 3,4 Prozent vorgesehen. Der Gewerkschaft Vida war das zu wenig.