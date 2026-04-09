21 Millionen Euro für Arbeitnehmer erkämpft

Lohn- und Sozialdumping steigen an

Der Löwenanteil mit 47.700 Beratungen entfiel auf die Bereiche Arbeits- und Sozialrecht sowie Insolvenzrecht sowie auf die Beratung junger Arbeitnehmer. Hier wurden 19,3 Millionen Euro für die Mitglieder hereingebracht. Lohn- und Sozialdumping stünden dabei auf der Tagesordnung – von kollektivvertraglicher Unterentlohnung bis zu nicht abgegoltenen Überstunden, so die AK-Experten. „Wir sprechen hier ganz klar von Lohndiebstahl und Sozialbetrug. Es entsteht Schaden für die betroffenen Arbeitnehmer durch vorenthaltenes Einkommen und fehlende Sozialversicherungsbeiträge“, erklärt Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch. Dies führe zu einem Betrug an den Sozialversicherungen und Steuertöpfen. Dieser unlautere Wettbewerb schade zudem den ehrlichen Unternehmen und der Wirtschaft.