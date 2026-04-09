Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beratungs-Bilanz

21 Millionen Euro für Arbeitnehmer erkämpft

Burgenland
09.04.2026 15:21
Durch die Beratungen kamen die Arbeitnehmer zu ihrem Recht
Durch die Beratungen kamen die Arbeitnehmer zu ihrem Recht(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

58.280 Beratungen führten die Experten der Arbeiterkammer Burgenland im Vorjahr durch. Die Palette reichte von Menschen, die nach einer Insolvenz den Job verloren, bis zu Konsumenten, die zu Schaden kamen. 

0 Kommentare

Exakt 20.986.420 Euro wurden von den rund 40 Experten für die Arbeitnehmer erkämpft – entweder vor Gericht oder außergerichtlich durch Interventionen. Die Fälle sind vielfältig: Ein 61-jähriger Bauarbeiter wurde gekündigt. Dank der Arbeiterkammer wurde die Kündigung aufgrund von Sozialwidrigkeit zurückgenommen und er konnte seinen Job behalten.

Zitat Icon

Hinter jeder dieser Zahlen steht ein persönliches Schicksal. Unsere AK-Experten hatten 2025 alle Hände voll zu tun.

Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch

Eine Familie aus dem Südburgenland erhielt nach einer Lohnsteuerberatung fast 8000 Euro Steuergutschrift. Nach einer versehentlich doppelten Reisebuchung im Internet intervenierte der AK-Experte. Die Anzahlung in der Höhe von 3600 Euro wurde rückerstattet. Durch die Hilfe der Kammer bekam eine junge Burgenländerin nach einer schweren Covid-Erkrankung Rehabilitationsgeld und kann sich auf ihre Genesung konzentrieren.

Lesen Sie auch:
AK-Leiter Drobits mit Waltraud und Philipp Pirkl.
Für Mitglieder da
Arbeiterkammer holt zurück, was vielen zusteht
09.06.2025

Lohn- und Sozialdumping steigen an
Der Löwenanteil mit 47.700 Beratungen entfiel auf die Bereiche Arbeits- und Sozialrecht sowie Insolvenzrecht sowie auf die Beratung junger Arbeitnehmer. Hier wurden 19,3 Millionen Euro für die Mitglieder hereingebracht. Lohn- und Sozialdumping stünden dabei auf der Tagesordnung – von kollektivvertraglicher Unterentlohnung bis zu nicht abgegoltenen Überstunden, so die AK-Experten. „Wir sprechen hier ganz klar von Lohndiebstahl und Sozialbetrug. Es entsteht Schaden für die betroffenen Arbeitnehmer durch vorenthaltenes Einkommen und fehlende Sozialversicherungsbeiträge“, erklärt Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch. Dies führe zu einem Betrug an den Sozialversicherungen und Steuertöpfen. Dieser unlautere Wettbewerb schade zudem den ehrlichen Unternehmen und der Wirtschaft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
09.04.2026 15:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
2° / 14°
Symbol heiter
Güssing
1° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
1° / 15°
Symbol heiter
Neusiedl am See
1° / 15°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
137.327 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
125.987 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
95.597 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1636 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
973 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
895 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Mehr Burgenland
Wechsel im Jänner 2027
Zechmeister übernimmt größte Weinschule Europas
Neuer Küchenchef
Oliver Wiegand „zaubert“ ab sofort im Nyikospark
Fragen im U-Ausschuss
Spekulative Sofortverkäufe und noch andere Rätsel
Identität steht fest
Burgenländer bei wildem Kampf in Wohnung erwürgt
Doskozil operiert
Arzt: „Die Stimme ist künftig kein Handicap mehr“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf