21 Millionen Euro für Arbeitnehmer erkämpft

58.280 Beratungen führten die Experten der Arbeiterkammer Burgenland im Vorjahr durch. Die Palette reichte von Menschen, die nach einer Insolvenz den Job verloren, bis zu Konsumenten, die zu Schaden kamen.
Exakt 20.986.420 Euro wurden von den rund 40 Experten für die Arbeitnehmer erkämpft – entweder vor Gericht oder außergerichtlich durch Interventionen. Die Fälle sind vielfältig: Ein 61-jähriger Bauarbeiter wurde gekündigt. Dank der Arbeiterkammer wurde die Kündigung aufgrund von Sozialwidrigkeit zurückgenommen und er konnte seinen Job behalten.
Hinter jeder dieser Zahlen steht ein persönliches Schicksal. Unsere AK-Experten hatten 2025 alle Hände voll zu tun.
Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch
Eine Familie aus dem Südburgenland erhielt nach einer Lohnsteuerberatung fast 8000 Euro Steuergutschrift. Nach einer versehentlich doppelten Reisebuchung im Internet intervenierte der AK-Experte. Die Anzahlung in der Höhe von 3600 Euro wurde rückerstattet. Durch die Hilfe der Kammer bekam eine junge Burgenländerin nach einer schweren Covid-Erkrankung Rehabilitationsgeld und kann sich auf ihre Genesung konzentrieren.
Lohn- und Sozialdumping steigen an
Der Löwenanteil mit 47.700 Beratungen entfiel auf die Bereiche Arbeits- und Sozialrecht sowie Insolvenzrecht sowie auf die Beratung junger Arbeitnehmer. Hier wurden 19,3 Millionen Euro für die Mitglieder hereingebracht. Lohn- und Sozialdumping stünden dabei auf der Tagesordnung – von kollektivvertraglicher Unterentlohnung bis zu nicht abgegoltenen Überstunden, so die AK-Experten. „Wir sprechen hier ganz klar von Lohndiebstahl und Sozialbetrug. Es entsteht Schaden für die betroffenen Arbeitnehmer durch vorenthaltenes Einkommen und fehlende Sozialversicherungsbeiträge“, erklärt Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch. Dies führe zu einem Betrug an den Sozialversicherungen und Steuertöpfen. Dieser unlautere Wettbewerb schade zudem den ehrlichen Unternehmen und der Wirtschaft.
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