B 50: FPÖ will illegalen Schwerverkehr einbremsen

Auf der Bundesstraße zwischen Eisenstadt und Neusiedl am See gilt ein Lkw-Fahrverbot – ausgenommen sind Ziel- und Querverkehr. Laut der FPÖ wird dies nicht konsequent genug durchgesetzt, da die B 50 weiter als Ausweich- und Umfahrungsroute für den Schwerverkehr fungiere. „Wenn sich Mautflucht und Abkürzungen wirtschaftlich mehr auszahlen als die derzeitigen Strafen, dann stimmt etwas im System nicht mehr“, kritisiert Landesobmann Alexander Petschnig.