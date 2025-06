Arbeiterkammer holt zurück, was vielen zusteht

Eine Familie erhielt fast 8000 Euro zurück. Gerade in Zeiten der Teuerung ist das eine wichtige Hilfe. „Unser Ziel ist, den Menschen zu dem zu verhelfen, was ihnen zusteht“, sagt Regionalstellenleiter Christian Drobits. Ein Schwerpunkt lag heuer in der Beratung von Betroffenen von Unwettern. AK-Experte Philipp Pirkl erklärt: „Versicherungen und der Katastrophenfonds übernehmen oft nur Teile der Schäden. Was bleibt, kann als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden.“