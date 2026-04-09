So verteilt „neue“ Kärntner Regierung die Aufgaben

Schaunig bekommt dafür die Themen Chancengleichheit sowie Kunst und Kultur dazu. Bereiche, mit denen sie sich in den letzten Jahren intensiv auseinandergesetzt hat, abzugeben, falle ihr nicht schwer, wie sie im „Krone“-Interview betonte: „Ich (...) übergebe sie nun mit einem unheimlich guten Gefühl, dass Daniel Fellner das jetzt machen wird, weil er bei vielen Projekten schon in seiner Funktion als Gemeindereferent mit dabei war – oder auch ohne formale Zuständigkeit, einfach aus einem riesengroßen persönlichen Interesse von ihm.“