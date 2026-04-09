So verteilt „neue“ Kärntner Regierung die Aufgaben

Die erste Regierungssitzung mit dem (teils) neuen Regierungsteam fand am Donnerstag in Kärnten statt: Der neue Landeshauptmann Daniel Fellner hat die neue Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (beide SPÖ) angelobt.
Es war „ein aufregender, ein spannender Tag“, so Fellner über seine Angelobung in der Bundeshauptstadt: „Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat mir etwas gesagt: Schauen Sie darauf, dass der Zusammenhalt in Kärnten wächst. Das sind mehr als nur schöne Worte, das ist schon ein klarer Auftrag an uns als Regierungsteam“, begann das neue Landesoberhaupt.
Und dann lüftete er ein „Geheimnis“: „Uns, Martin (Gruber, Anm.) und mir, ist ja vorgeworfen worden, wir hätten einen Deal. Stimmt, wir haben einen Deal: Wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir gemeinsam arbeiten und Parteipolitik hinten anstellen.“
So verteilt die neue Landesregierung die Arbeitsbereiche
Erst nach diesem Versprechen ging es um die neue Ressortverteilung in der Landesregierung (gesamte Liste siehe unten): Fellner selbst übernimmt als neuer LH ja bekanntlich die Bereiche Arbeitsmarkt, Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung und Technologie von LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig, die „eine professionelle Politikerin, wie man sie selten findet“ sei. Es seien Arbeitsbereiche, auf die Fellner „in den letzten Jahren immer sehr neidisch hingeschielt“ habe.
Schaunig bekommt dafür die Themen Chancengleichheit sowie Kunst und Kultur dazu. Bereiche, mit denen sie sich in den letzten Jahren intensiv auseinandergesetzt hat, abzugeben, falle ihr nicht schwer, wie sie im „Krone“-Interview betonte: „Ich (...) übergebe sie nun mit einem unheimlich guten Gefühl, dass Daniel Fellner das jetzt machen wird, weil er bei vielen Projekten schon in seiner Funktion als Gemeindereferent mit dabei war – oder auch ohne formale Zuständigkeit, einfach aus einem riesengroßen persönlichen Interesse von ihm.“
Landesrat Peter Reichmann – „unser bestgelauntes Regierungsmitglied“, so Fellner – sei ein „profunder Kenner“ von Bildungsthemen und wird diese künftig bearbeiten: „Bildung, von Kinderkrippe bis zu Hörsälen, vom Bilderbuch bis Masterarbeit.“
Bürgermeisterin wird Landesrätin
Die neue Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, bis Ostermontag noch Bürgermeisterin von Lendorf, kümmert sich künftig um das „Zukunftsressort Natur, Klima, Umweltschutz“ und, aus der Gemeindepolitik kommend, um Gemeinden: „Ein Bereich, in dem man Politik sehr stark spürt“, wie Fellner betont. Für Lagger-Pöllinger sei es „gelebte Praxis, mein Ohr nah bei den Menschen zu haben“. Auch National- und Biosphärenparks sowie Wasserwirtschaft fallen in ihre Zuständigkeit. Sie wolle auch „Frauen und Mädchen Mut machen, sich mehr in der Politik zu engagieren“.
„Bei der ÖVP kommt es zu keinen Änderungen der Referatszuständigkeit“, unterstrich LH-Stellvertreter Martin Gruber am Donnerstag: „Mir geht es nicht um mehr Positionen, sondern um Inhalte.“ Und gewisse Themen seien „Chefsache“ – bisher habe Gruber sie gemeinsam mit Alt-Landeshauptmann Peter Kaiser bearbeitet, nun passiere das gemeinsam mit Fellner: „Standortentwicklung, Standortmarketing und Personalangelegenheiten dieses Hauses.“
Außerdem hat das neue Regierungsteam eine Klausur vereinbart: Wann und wo genau sei noch nicht klar, fest stehe derzeit nur die Zeit „Anfang Juni“. Dabei würden die Fragen „Was sind konkret unsere Ziele? Was wollen wir erreichen?“ im Fokus stehen.
Reaktionen der Opposition
Auf Reformen pocht weiterhin Neos-Sprecher Janos Juvan: Fellner müsse „wieder mehr finanziellen Spielraum für die Menschen schaffen. Die Kärntnerinnen und Kärntner erwarten sich zu Recht mutige Reformen, die eine spürbare Entlastung bringen.“
Dass die teilweise neue Regierung jetzt „rasch ins konkrete Handeln“ kommt, fordert das Team Kärnten. Parteiobmann Gerhard Köfer: „Kärnten steht vor großen Aufgaben von der budgetären Situation über den Arbeitsmarkt bis hin zu demografischen Entwicklungen sowie Herausforderungen in Wirtschaft, Gesundheit und Sozialem. Diese Themen verlangen entschlossenes, zielgerichtetes Arbeiten und nachhaltige Lösungen.“
Daniel Fellner:
Gaby Schaunig:
Beate Prettner:
Peter Reichmann:
Marika Lagger-Pöllinger:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.