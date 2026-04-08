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Im Vorjahr gestohlen

Erste Amtshandlung: „Nach Kärnten“-Tafel wieder da

Innenpolitik
08.04.2026 19:22
Die „Nach Kärnten“-Tafel ist zurück!
Die „Nach Kärnten“-Tafel ist zurück!(Bild: BMIMI/Holzer)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Im vergangenen August wurde die berühmte „Nach Kärnten“-Hinweistafel auf der A2 in Wien entwendet. Gleich nach seiner offiziellen Angelobung als Landeshauptmann von Kärnten ließ Daniel Fellner sie am Mittwoch wieder aufstellen.

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Es war kein Geringerer als Jörg Haider, der 1989 ursprünglich angeregt hatte, die grüne „Nach Kärnten“-Hinweistafel an der Südautobahn als Werbeschild für das südlichste Bundesland aufzustellen. Im vergangenen Sommer hatten Unbekannte aber das legendäre Schild gestohlen.

Am Mittwoch stellte der frisch angelobte Landeshauptmann gemeinsam mit Infrastrukturminister Peter Hanke im Zuge eines Medientermins eine neue auf. Sie kehre als erste sichtbare Maßnahme zurück an ihren angestammten Platz. „Ich freue mich, dass wir gleich am Tag seiner Angelobung als Landeshauptmann dieses symbolträchtige Schild gemeinsam mit Daniel Fellner wieder aufstellen konnten“, so Hanke.

Die Ursprünge der „Nach Kärnten“-Tafel reichen weit zurück. Sie wurde entlang der ...
Die Ursprünge der „Nach Kärnten“-Tafel reichen weit zurück. Sie wurde entlang der Hauptverkehrsachsen Richtung Süden vor allem als symbolische Wegweisung angebracht, um Kärnten als Destination stärker sichtbar zu machen.(Bild: BMIMI/Holzer)
Die SPÖ-Politiker ließen die Tafel wieder aufstellen.
Die SPÖ-Politiker ließen die Tafel wieder aufstellen.(Bild: BMIMI/Holzer)

Laut Landeshauptmann Daniel Fellner mache die „Nach Kärnten“-Tafel „unser Bundesland sichtbar und spürbar.“ Sie stehe für Identität, Selbstbewusstsein und für das, was Kärnten ausmache. „Und sie ist zugleich ein starkes Zeichen für die Stärke und Vielfalt aller Regionen in Österreich“, fügt Fellner hinzu.  

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