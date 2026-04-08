Erste Amtshandlung: „Nach Kärnten“-Tafel wieder da

Am Mittwoch stellte der frisch angelobte Landeshauptmann gemeinsam mit Infrastrukturminister Peter Hanke im Zuge eines Medientermins eine neue auf. Sie kehre als erste sichtbare Maßnahme zurück an ihren angestammten Platz. „Ich freue mich, dass wir gleich am Tag seiner Angelobung als Landeshauptmann dieses symbolträchtige Schild gemeinsam mit Daniel Fellner wieder aufstellen konnten“, so Hanke.