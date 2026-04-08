Erste Amtshandlung: „Nach Kärnten“-Tafel wieder da

Im vergangenen August wurde die berühmte „Nach Kärnten“-Hinweistafel auf der A2 in Wien entwendet. Gleich nach seiner offiziellen Angelobung als Landeshauptmann von Kärnten ließ Daniel Fellner sie am Mittwoch wieder aufstellen.
Es war kein Geringerer als Jörg Haider, der 1989 ursprünglich angeregt hatte, die grüne „Nach Kärnten“-Hinweistafel an der Südautobahn als Werbeschild für das südlichste Bundesland aufzustellen. Im vergangenen Sommer hatten Unbekannte aber das legendäre Schild gestohlen.
Am Mittwoch stellte der frisch angelobte Landeshauptmann gemeinsam mit Infrastrukturminister Peter Hanke im Zuge eines Medientermins eine neue auf. Sie kehre als erste sichtbare Maßnahme zurück an ihren angestammten Platz. „Ich freue mich, dass wir gleich am Tag seiner Angelobung als Landeshauptmann dieses symbolträchtige Schild gemeinsam mit Daniel Fellner wieder aufstellen konnten“, so Hanke.
Laut Landeshauptmann Daniel Fellner mache die „Nach Kärnten“-Tafel „unser Bundesland sichtbar und spürbar.“ Sie stehe für Identität, Selbstbewusstsein und für das, was Kärnten ausmache. „Und sie ist zugleich ein starkes Zeichen für die Stärke und Vielfalt aller Regionen in Österreich“, fügt Fellner hinzu.
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