Kärntens zehnter Landeshauptmann ist angelobt

Fellner: „Ich gelobe“

Van der Bellen gratulierte Fellner zu Beginn zu seiner Wahl durch den Landtag: „Sie treten damit die Nachfolge von Peter Kaiser an, sein 13-jähriges und erfolgreiches Wirken wird unvergessen bleiben.“ Er wünsche ihm von Herzen alles Gute. „Ich gelobe“, hieß es dann von Daniel Fellner, bevor es zum Händeschütteln unter Applaus und der feierlichen Unterschrift gekommen ist. In den ersten Interviews nach seiner Angelobung versprach Fellner seinen künftigen Verhandlungspartnern und den Kärntnern einen „Pragmatiker, der lösungsorientiert ist“. Morgen starte er in seine erste Regierungssitzung als Landeshauptmann: „Die Tage sind noch klar durchgetaktet, wir wollen die verbleibenden zwei Jahre bis zu Wahl noch nutzen, um das Regierungsprogramm umzusetzen.“