Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Daniel Fellner

Kärntens zehnter Landeshauptmann ist angelobt

Innenpolitik
08.04.2026 11:32
Daniel Fellner wurde von Van der Bellen angelobt
Daniel Fellner wurde von Van der Bellen angelobt(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Vor mehr als einem Jahr stellte Peter Kaiser seinen Rücktritt in Aussicht. Heute bekommt Kärnten seinen zehnten Landeshauptmann, offiziell angelobt durch Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

0 Kommentare

Lange hat er wohl daraufhin gefiebert, heute war es so weit: Der 49-jährige Lavanttaler Daniel Fellner tritt offiziell in die Fußstapfen des langjährigen SPÖ-Landeshauptmannes Peter Kaiser. Am Dienstag wurde Fellner bereits mit 22 von 34 Stimmen im Kärntner Landtag von der SPÖ-ÖVP-Koalition gewählt, die Angelobung durch den Bundespräsidenten erfolgte Mittwochvormittag.

Lesen Sie auch:
Daniel Fellner wurde am Dienstag im Kärntner Landtag zum Landeshauptmann gewählt.
Nicht nur Glückwünsche
So reagiert die Politik auf Fellner als neuen LH
07.04.2026
Wahl in Kärnten
22 Stimmen: Daniel Fellner neuer Landeshauptmann
07.04.2026

Gut gelaunt, seine Ehefrau an seiner Seite, kam Fellner kurz nach 10 Uhr vor der Präsidentschaftskanzlei an. Auch LH-Stellvertreter und ÖVP-Kärnten Chef Martin Gruber reiste für die Angelobung nach Wien – „ein besonderer Moment“ für Daniel Fellner, er sei nicht allzu oft vorgekommen, dass der Koalitionspartner mitgekommen ist. Fellner traf in der Hofburg dann auch auf Bundeskanzler Christian Stocker und seinem Vize Andreas Babler, die ebenfalls der Angelobung beiwohnten. Wie üblich fand ein Gespräch hinter verschlossenen Türen mit dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen statt, bevor er und Fellner schließlich vor die Medien traten.

Nun ist es offiziell: Daniel Fellner ist Kärntens 10. Landeshauptmann
Nun ist es offiziell: Daniel Fellner ist Kärntens 10. Landeshauptmann(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Der neu angelobte LH stellte sich den Fragen der Medien
Der neu angelobte LH stellte sich den Fragen der Medien(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Eine große Delegation aus Kärnten – bestehend aus Familie, Freunde und Koalitionspartner – ...
Eine große Delegation aus Kärnten – bestehend aus Familie, Freunde und Koalitionspartner – begleitete Daniel Fellner an diesem für ihn besonderen Tag(Bild: Jennifer Kapellari)
„Ich gelobe!“, hieß es von Daniel Fellner
„Ich gelobe!“, hieß es von Daniel Fellner(Bild: Jennifer Kapellari)

Fellner: „Ich gelobe“
Van der Bellen gratulierte Fellner zu Beginn zu seiner Wahl durch den Landtag: „Sie treten damit die Nachfolge von Peter Kaiser an, sein 13-jähriges und erfolgreiches Wirken wird unvergessen bleiben.“ Er wünsche ihm von Herzen alles Gute. „Ich gelobe“, hieß es dann von Daniel Fellner, bevor es zum Händeschütteln unter Applaus und der feierlichen Unterschrift gekommen ist. In den ersten Interviews nach seiner Angelobung versprach Fellner seinen künftigen Verhandlungspartnern und den Kärntnern einen „Pragmatiker, der lösungsorientiert ist“. Morgen starte er in seine erste Regierungssitzung als Landeshauptmann: „Die Tage sind noch klar durchgetaktet, wir wollen die verbleibenden zwei Jahre bis zu Wahl noch nutzen, um das Regierungsprogramm umzusetzen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
08.04.2026 11:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Peter KaiserAlexander Van der Bellen
KärntenWien
SPÖ
Rücktritt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
139.488 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
136.331 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
131.967 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1599 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1094 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
953 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Innenpolitik
Krieg im Iran
Regierung rüstet sich für Krisenszenarien
Pilnaceks Laptop
„Was soll ich knacken, wenn da kein Passwort ist?“
Grenze gezogen
Regierung beschließt Abschiebepakt mit Usbekistan
Nach Trump-Drohung
Linke: US-Stützpunkte in Deutschland schließen
Diversion aufgehoben
Linzer Ex-Stadtchef Luger muss doch vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf