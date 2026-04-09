Meta will mit neuer KI zur Konkurrenz aufschließen

„Muse Spark“ soll zunächst nur über die bislang wenig genutzte Meta-AI-App und die dazugehörige Website zugänglich sein, teilte Meta am Mittwoch in einem Blogbeitrag mit. In den kommenden Wochen werde es dann die bisherigen Llama-Modelle ersetzen, die die Chatbots auf WhatsApp, Instagram, Facebook sowie in den Datenbrillen des Unternehmens antreiben.