Wanderer stürzte in der Weizklamm von Felsen

Eine Wanderung in der oststeirischen Weizklamm nahm am Freitag für einen Oberösterreicher (54) ein unglückliches Ende: Der Mann stürzte von einem Felsen ab, verletzte sich dabei schwer und musste ins Spital geflogen werden.
Gemeinsam mit seiner Freundin brach ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land (OÖ) Freitagvormittag zu einer Wanderung im Bereich des „Jägersteigs“ in der Weizklamm bei Naas auf.
Sturz auf den Waldboden
Doch schon nach etwa 20 Minuten war die Tour für das Paar zu Ende: Der Mann kletterte auf einen Felsen neben dem Wanderweg, verlor beim Abstieg jedoch den Halt und stürzte aus rund zwei Metern Höhe auf den Waldboden.
Dabei zog sich der 54-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen zu. Rotes Kreuz und Bergrettung versorgten den Oberösterreicher, er musste mithilfe einer Trage und einer Seilsicherung aus dem steilen Gelände geborgen werden und wurde dann per Rettungshubschrauber ins LKH geflogen.
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