Schubst Spanier Jodar hier ein junges Ballmädchen?

„Würde so etwas nie tun“

Auf den TV-Bildern sieht es tatsächlich so aus, als würde Jodar das Mädchen rempeln, auf der Pressekonferenz nach dem Fünfsatzsieg gegen Michelsean meinte die Tennis-Hoffnung allerdings, er habe die junge Dame gar nicht berührt, sie sei lediglich über ihre eigenen Füße gestolpert. „Ich würde so etwas nie tun“, so Jodar. Er wisse den Einsatz der Ballkinder durchaus zu schätzen und habe großen Respekt.