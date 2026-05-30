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Wirbel in Paris

Schubst Spanier Jodar hier ein junges Ballmädchen?

Tennis
30.05.2026 08:45
Schubst Rafael Jodar hier das Ballmädchen?
Schubst Rafael Jodar hier das Ballmädchen?(Bild: X/LBleuBlancRouge)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Ist es nur eine optische Täuschung oder ein schwerwiegendes Fehlverhalten? In der TV-Übertragung der French-Open-Partie zwischen Rafael Jodar und dem US-Amerikaner Alex Michelsen machte es den Anschein, als würde der Spanier am Weg in die Garderobe ein junges Ballmädchen wegschubsen. Er selbst bestreitet, das Kind berührt zu haben. 

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Was war passiert? Jodar befand sich in der WC-Pause auf dem Weg in die Katakomben, als ihm von dem Ballmädchen der Weg gekreuzt wurde. Kurz darauf stolperte das Kind nach hinten – hatte der 19-Jährige es etwa gestoßen?

„Würde so etwas nie tun“
Auf den TV-Bildern sieht es tatsächlich so aus, als würde Jodar das Mädchen rempeln, auf der Pressekonferenz nach dem Fünfsatzsieg gegen Michelsean meinte die Tennis-Hoffnung allerdings, er habe die junge Dame gar nicht berührt, sie sei lediglich über ihre eigenen Füße gestolpert. „Ich würde so etwas nie tun“, so Jodar. Er wisse den Einsatz der Ballkinder durchaus zu schätzen und habe großen Respekt.

Seine untypische Handbewegung erklärte die Nummer 27 der Weltrangliste damit, seinem Vater in der Box lediglich etwas gedeutet zu haben. Ob er das Ballmädchen tatsächlich berührt hat oder nicht, wird sich wohl nicht so leicht aufklären lassen, hitzig diskutiert wird die Szene in den sozialen Medien allemal ...

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