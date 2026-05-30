Camp evakuiert, Ruderer aus Fluss gerettet

Ruderer von Unwetter überrascht

Auf verschiedenen Strecken kam es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Beeinträchtigungen und Sperrungen. Oft lagen Bäume auf den Gleisen. In Münster musste die Feuerwehr einen entwurzelten Baum aus einer Bahnoberleitung holen – die Bahnstrecke wurde dafür zeitweise gesperrt. Auch der Fernverkehr war beeinträchtigt. Zwei Ruderer wurden dort zudem aus der Werse gerettet. „Sie waren von dem Unwetter überrascht worden und hielten sich in Ufernähe an einem Baum fest“, teilte die Feuerwehr mit.