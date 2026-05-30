„Hatten das Gefühl, besser zu sein, als wir waren“

„Wir hatten das Gefühl, besser zu sein, als wir eigentlich waren“, hat Joshua Kimmich selbstkritisch auf die vergangenen Turniere mit der deutschen Nationalmannschaft zurückgeblickt. Mittlerweile habe das Team erkannt, was es kann und was es nicht kann.
„Ich habe das Gefühl, dass jeder bei uns im Kader weiß, was wir können, was wir nicht können und was jeder einbringen muss, damit es erfolgreich werden wird“, meinte der Kapitän am Freitag auf einer Pressekonferenz. Das sei ein großes Plus im Vergleich zu den Weltmeisterschaften zuvor, wo sich die DFB-Truppe selbst überschätzt hätte.
Zur Erinnerung: 2018 schied Deutschland als amtierender Weltmeister bereits in der Gruppenphase aus, auch vier Jahre später verpassten unsere Nachbarn in Katar die K.o.-Phase. Bei der Heim-EM 2024 schied die DFB-Truppe ebenfalls früh aus, im Viertelfinale war gegen den späteren Europameister Spanien Schluss.
Weniger reden, mehr machen
Dem anstehenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko steht Kimmich dennoch optimistisch gegenüber. „Ich glaube, jetzt sollten wir einfach ein bisschen weniger darüber sprechen, ein bisschen mehr machen. Und dann können wir auch ein paar Spiele gewinnen“, so das Credo des 31-Jährigen.
Für die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann beginnt das Turnier mit dem Gruppenspiel gegen Curacao am 14. Juni. Sechs Tage später bekommen es die Deutschen mit der Elfenbeinküste zu tun, ehe am 25. Juni das Duell mit Ecuador ansteht.
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