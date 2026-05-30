„Hatten das Gefühl, besser zu sein, als wir waren“

„Ich habe das Gefühl, dass jeder bei uns im Kader weiß, was wir können, was wir nicht können und was jeder einbringen muss, damit es erfolgreich werden wird“, meinte der Kapitän am Freitag auf einer Pressekonferenz. Das sei ein großes Plus im Vergleich zu den Weltmeisterschaften zuvor, wo sich die DFB-Truppe selbst überschätzt hätte.