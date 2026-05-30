VSV-Boss spricht über die Kündigungen und Abgänge

Lindner gut ersetzt

„Lindner wollte aus privaten Gründen nach Innsbruck zurückzukehren. Das haben wir verstanden. Wir konnten ihn gut durch Lukas Schreier ersetzen. Und im Büro arbeiten die drei Personen noch bis Ende Juni, wir suchen Ersatz. Wir wollen uns dabei mehr professionalisieren, vor allem im Gastrobereich“, sagt Winkler, der extrem happy über den gut angelaufenen Kartenvorverkauf ist – trotz starker Preiserhöhung. „In nur neun Tagen wurden bereits 1000 Abos abgesetzt.“