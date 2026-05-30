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Abo-Verkauf läuft gut

VSV-Boss spricht über die Kündigungen und Abgänge

Eishockey
30.05.2026 08:59
VSV-Boss Martin Winkler.
VSV-Boss Martin Winkler.(Bild: VSV)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Nach den internen Unruhen arbeitet Eishockeyklub VSV an der Professionalität. Verteidiger Lindner wurde durch Schreier ersetzt, für den Officebereich werden drei neue Leute gesucht. Total happy ist Boss Martin Winkler über gut angelaufenen Abo-Vorverkauf - trotz Preiserhöhung. Bomber Adam Helewka soll sich mit DEL2-Klub Dresden einig sein. Maxi Rebernig geht am 6. Juni vor den Traualtar.

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Nicht aus dem Gleichgewicht bringen VSV-Boss Martin Winkler die internen Unruhen der letzten Tage! Verteidiger Philipp Lindner ist nach Innsbruck gewechselt, dazu haben aus dem Office-Bereich drei Leute gekündigt.

Lindner gut ersetzt
„Lindner wollte aus privaten Gründen nach Innsbruck zurückzukehren. Das haben wir verstanden. Wir konnten ihn gut durch Lukas Schreier ersetzen. Und im Büro arbeiten die drei Personen noch bis Ende Juni, wir suchen Ersatz. Wir wollen uns dabei mehr professionalisieren, vor allem im Gastrobereich“, sagt Winkler, der extrem happy über den gut angelaufenen Kartenvorverkauf ist – trotz starker Preiserhöhung. „In nur neun Tagen wurden bereits 1000 Abos abgesetzt.“

Keine Freigabe
Keine Nachsicht hat Winkler bei Adam Helewka, der VSV gebeten hat, nach Kanada heimkehren zu dürfen, weil er Vater wird. Dem stimmte Villach zu – dann meldete sich dessen Manager, um die Freigabe für Europa zu bekommen. Adam soll sich mit Dresden (D) einig sein. „Er hat bei uns einen Vertrag, es gibt die Freigabe nur, wenn wir die verlangte Ablösesumme bekommen.“

Teamstürmer Maxi Rebernig (re.) im Duell mit Deutschland.
Teamstürmer Maxi Rebernig (re.) im Duell mit Deutschland.(Bild: GEPA)

Keinen Gipsfuß
Aufatmen kann VSV-Crack Maxi Rebernig. Im letzten WM-Match gegen die USA konnte er nicht mehr einlaufen – da er gegen Finnland einen Schuss auf den Knöchel bekam. „Der Fuß war so extrem geschwollen, ich bin nicht in den Schuh gekommen.“

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Mittlerweile steht fest, dass nichts gebrochen ist. Zum Glück! Damit braucht Maxi nicht im Gips vor den Traualtar humpeln. Er heiratet ja am 6. 6. 2026 in Salzburg seine Leonie. Geflittert wird dann auf den Malediven.

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