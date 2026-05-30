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Finale! Carolina Hurricanes spielen um Stanley Cup

Eishockey
30.05.2026 09:28
Großer Jubel bei den Hurricanes
Großer Jubel bei den Hurricanes(Bild: AP/Karl B DeBlaker)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Carolina Hurricanes sind nach einem souveränen 6:1-Heimsieg gegen die Montreal Canadiens in die Finalserie der NHL-Play-offs eingezogen. Die Hurricanes entschieden die „best of seven“-Serie gegen die Kanadier mit 4:1 für sich und gehen nun nach überzeugenden Leistungen in den Play-offs als Favoriten ins Duell um den Stanley Cup gegen die Vegas Golden Knights. Die Mannschaft aus Las Vegas hatte sich zuvor in nur vier Spielen gegen die Colorado Avalanche durchgesetzt.

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Die Stanley Cup Finals beginnen in der Nacht auf Mittwoch (2 Uhr MESZ) mit einem Heimspiel für die Hurricanes. Frühestens zwei Tage vor dem Auftakt der Fußball-WM fällt die Entscheidung in einem Heimspiel am 9. Juni (Ortszeit) für Las Vegas. Geht die Serie bis in ein siebentes Duell, steht der Stanley-Cup-Sieger am 17. Juni (Ortszeit) fest.

NHL-Novum: Nur eine Niederlage auf dem Weg ins Finale
Die Hurricanes sind nach Angaben von US-Medien das erste Team seit Einführung der „best of seven“-Serien 1987, das mit nur einer Niederlage in den Play-offs die Stanley Cup Finals erreicht hat. Außer den Canadiens im ersten Duell der Eastern Conference Finals konnte keine Mannschaft gegen die Hurricanes in den Play-offs gewinnen. Für die Hurricanes ist es die erste Teilnahme an der Finalserie um den Stanley Cup seit dem Triumph vor 20 Jahren. Die 2016 gegründeten Golden Knights stehen zum dritten Mal im Endspiel, 2023 holten sie auch den Titel.

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Für viele Profis beider Teams war die Situation vor dem fünften Spiel gegen die Canadiens, bei denen der Österreicher David Reinbacher nicht im Kader stand, emotional herausfordernd. Am Tag vor dem Spiel war der Tod von Eishockey-Legende Claude Lemieux bekannt geworden. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger hatte als Agent Beziehungen zu vielen aktuellen Spielern.

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