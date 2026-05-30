Finale! Carolina Hurricanes spielen um Stanley Cup

NHL-Novum: Nur eine Niederlage auf dem Weg ins Finale

Die Hurricanes sind nach Angaben von US-Medien das erste Team seit Einführung der „best of seven“-Serien 1987, das mit nur einer Niederlage in den Play-offs die Stanley Cup Finals erreicht hat. Außer den Canadiens im ersten Duell der Eastern Conference Finals konnte keine Mannschaft gegen die Hurricanes in den Play-offs gewinnen. Für die Hurricanes ist es die erste Teilnahme an der Finalserie um den Stanley Cup seit dem Triumph vor 20 Jahren. Die 2016 gegründeten Golden Knights stehen zum dritten Mal im Endspiel, 2023 holten sie auch den Titel.