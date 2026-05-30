Chlorgasaustritt: Freibad geräumt und gesperrt

Ein Chlorgas-Alarm im Freibad Eggenburg im Waldviertel (NÖ) löste die Evakuierung eines Freibads aus. Mit Schutzanzügen rückte die Schadstoffgruppe der Feuerwehr an.
Alarm löste ein Chlorgasmelder im Freibad Eggenburg im Bezirk Horn Freitagnachmittag aus. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei rückten aus. „Beim Eintreffen waren bereits alle anwesenden Gäste im Eingangsbereich des Freibades versammelt“, vermeldete die Polizei. Das Bad wurde zur Sicherheit geräumt und gesperrt.
Undichte Flasche dürfte Melder aktiviert haben
Die Schadstoffgruppe des Bezirksfeuerwehrkommandos Horn ging mit Schadstoffanzügen gegen die Chlorgas-Bedrohung vor. Der Melder schlug im Technikraum Alarm, der gasdicht ausgeführt und verschlossen ist. Vermutlich dürfte eine undichte Chlorgasflasche den Melder aktiviert haben. Sie wurde geborgen und in einen Edelstahlbehälter gelegt, der mit Wasser geflutet wurde.
Nachdem der Technikraum druckbelüftet wurde, waren keine erhöhten Messwerte mehr feststellbar und die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
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