Chlorgasaustritt: Freibad geräumt und gesperrt

Undichte Flasche dürfte Melder aktiviert haben

Die Schadstoffgruppe des Bezirksfeuerwehrkommandos Horn ging mit Schadstoffanzügen gegen die Chlorgas-Bedrohung vor. Der Melder schlug im Technikraum Alarm, der gasdicht ausgeführt und verschlossen ist. Vermutlich dürfte eine undichte Chlorgasflasche den Melder aktiviert haben. Sie wurde geborgen und in einen Edelstahlbehälter gelegt, der mit Wasser geflutet wurde.