Lateinamerika rettet die Bilanz des Kran-Giganten

Zahlreiche Krisen erschüttern die Märkte. Dazu kommt die willkürliche Zoll- und Kriegspolitik von US-Präsident Donald Trump. Zuletzt lässt der Iran-Krieg die Weltwirtschaft zittern. In Zeiten wie diesen als Kran- und Hebebühnenspezialist gut zu bilanzieren, ist keine Selbstverständlichkeit.