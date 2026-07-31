Ex-Salzburgerin: „Wollte unbedingt in die Türkei!“

„Ich fühle mich, als wäre ich schon 20 Jahre in Salzburg. Deshalb wird es für mich sehr schwer, das hier zu verlassen“, war Kickerin Vina Crnoja bei der Abreise am Salzburger Flughafen emotional. Um 10.25 Uhr hob der Flieger am Mittwoch ab in Richtung Istanbul. Von dort aus ging es weiter nach Diyarbakir. Im türkisch-syrischen Grenzgebiet, das im Jahr 2023 auch vom Erdbeben in der Südosttürkei schwer getroffen wurde, geht die 26-jährige Stürmerin künftig für den türkischen SüperLig-Klub Amed SK auf Torejagd.