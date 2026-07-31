Ex-Salzburgerin: „Wollte unbedingt in die Türkei!“

Vina Crnoja war eine der wichtigsten Spielerinnen des damaligen FC Bergheim sowie des FC Red Bull Salzburg. Nun wagt die Torjägerin einen neuen Schritt. Mit dem Wechsel in die Türkei geht für die 26-Jährige ein Traum in Erfüllung. Die Welt dort wird sich für die Stürmerin allerdings in vielerlei Hinsichten verändern. Kurz nach dem Abflug sprach die bosnische Nationalspielerin mit der „Krone“.
„Ich fühle mich, als wäre ich schon 20 Jahre in Salzburg. Deshalb wird es für mich sehr schwer, das hier zu verlassen“, war Kickerin Vina Crnoja bei der Abreise am Salzburger Flughafen emotional. Um 10.25 Uhr hob der Flieger am Mittwoch ab in Richtung Istanbul. Von dort aus ging es weiter nach Diyarbakir. Im türkisch-syrischen Grenzgebiet, das im Jahr 2023 auch vom Erdbeben in der Südosttürkei schwer getroffen wurde, geht die 26-jährige Stürmerin künftig für den türkischen SüperLig-Klub Amed SK auf Torejagd.
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